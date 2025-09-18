Усадьбу в центре Рязани продают за 55 миллионов 

В исторической части Рязани, на улице Щедрина, выставлена на продажу городская усадьба. Дом, выполненный в стиле классических одноэтажных домов с мезонином, типичных для малых городов XVIII–XX веков, находится на этапе строительства.

Стоимость недвижимости — 55 миллионов рублей.

Двухэтажный дом с цоколем разделен на две одинаковые квартиры по 220 квадратных метров каждая. У каждой квартиры есть собственный вход и терраса. Проект предполагает свободное пространство с несущими колоннами и лестницей, что позволяет варьировать планировку, говорится в объявлении на сайте ЦИАН.

Первый этаж: здесь расположены прихожая, холл с лестницей, гостиная, кухня, столовая, санузел и котельная. Гостиная и столовая выполнены как парадные помещения с колоннами. В гостиной есть камин и высокие окна, выходящие на улицу. Кухня и столовая выходят во двор, с доступом на террасу и участок в три сотки. На участке можно обустроить зону барбекю и парковку.

На втором этаже запланированы три спальни площадью 21, 13 и 12 квадратных метров, а также два санузла.

Под всем домом находится цокольный этаж, который жильцы могут использовать для отдыха, спорта или в качестве СПА-зоны.

Каждая из квартир расположена на земельном участке площадью три сотки. Разрешенное использование — индивидуальное жилищное строительство.