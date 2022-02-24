Усадьбу академика Павлова в Рязани передали в собственность области

На заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали вопрос о передаче в государственную собственность Рязанской области муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Мемориальным музеем-усадьбой академика И. П. Павлова. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Распоряжение правительства Рязанской области о создании государственного бюджетного учреждения «Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И. П. Павлова» подписано 9 ноября 2021 года. В соответствии с Федеральным Законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ муниципальное имущество, используемое государственными учреждениями, подлежит безвозмездной передаче в государственную собственность.

Также одобрено изменение способа приватизации ряда объектов муниципального имущества и решения о передаче в аренду помещений общественным организациям «Рука помощи» и «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел».