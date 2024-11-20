Уроженка Рязани с украинским паспортом месяц живёт в аэропорту Стамбула

Уроженка Рязани Любовь Бикмухаметова уже месяц вынуждена жить в аэропорту Стамбула. У женщины паспорт Украины, в Россию её не пускают, пишет РИА Новости.

Бикмухаметовой 70 лет. В турецком аэропорту она находится с 9 октября. Женщина родилась в Рязани, после распада Советского Союза получила украинское гражданство, так как жила в Полтаве вместе с мужем-военным. Когда супруг вышел на пенсию, женщина вернулась в Рязань. На Украину ей пришлось вернуться из-за начавшегося в 2021 году процесса покупки недвижимости. Гражданство России Любовь Бикмухаметова так и не получила.

Женщина попыталась вернуться в Москву через Стамбул, но въезд в страну ей закрыли. Дома Любовь Бикмухаметову ждёт муж. Если женщине удастся вернуться на родину, она планирует получить российское гражданство.