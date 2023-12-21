Уроженка Рязани Оксана Алёшина — от первых шагов в музыке до трогательного образа Юлии Началовой в шоу перевоплощений «Ярче звёзд» на ТНТ

Оксана Алёшина – уроженка Рязани, участница шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ, автор-исполнитель, педагог и основатель вокальной школы. Трогательное перевоплощение девушки на сцене шоу в образ Юлии Началовой не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. О том, как девушка пришла к тому, что музыка стала её профессией, и как решилась на участие в шоу на федеральном канале, у Оксаны спросил корреспондент 7info.

Оксана, как давно вы занимаетесь музыкой?

Музыкой я занимаюсь всю свою жизнь, уже больше 20 лет. Музыка — моя профессия. Я родилась в Рязани. Пишу и выпускаю песни под именем Oksíoma, также 3 года назад создала свою одноименную вокальную школу, где являюсь старшим педагогом.

А как вы приняли решение профессионально развиваться в музыке?

Интересно то, что у меня никогда не было музыкальной школы. До 20 лет я была самоучкой и просто выступала. У меня не было педагога по вокалу, но я ходила на конкурсы. Мне всегда нравилось петь, делала я это с удовольствием. У меня это всегда получалось!

Как вы узнали о шоу перевоплощений «Ярче звезд»? Как проходил кастинг?

Я отправила видео-визитку, где исполняю песню моей любимой певицы Юлии Началовой с песней “Герой не моего романа”. Мне очень близка эта исполнительница. И вскоре со мной связалась редактор шоу с хорошей новостью: я в проекте! А дальше началась подготовка….

Как давно вы знакомы с творчеством Юлии Началовой?

С детства помню ее песню «Герой не моего романа». Тогда для меня эта её песня казалась чем-то потрясающим. Я запомнила образ певицы, который она представила в клипе на эту песню. Она там такая молодая, такая красивая… И её творчество красной лентой идёт через мою судьбу. Очень нравится мне Юлия Началова, а песни её — отзываются в душе.

Волновались, когда выступали перед звездным жюри?

Если честно, нет, я уже не знаю, как так вышло. Обычно я волнуюсь гораздо больше, но в этот раз почему-то не переживала, потому что, наверное, мне была максимально понятна история, образ певицы, её песня. Больше боялась «скатиться» в какую-то пародию Юлии Началовой. Очень боялось, что выступление будет неточным. Но уже на репетициях я поняла — это будет именно перевоплощение, и мне удастся вжиться в образ певицы.

Кто вас поддерживал во время выступления?

Меня поддерживали друзья. Там такая группа поддержки собралась хорошая, они так за меня волновались…

Какие чувства у вас были, когда на сцене вам объявили, что вы в полуфинале?

Я обрадовалась! Скажу честно: я сильно расстроилась бы, если бы не прошла дальше. Потому что я на ментальном уровне чувствовала, что образ мне близок.

Внешне вам тоже удалось повторить Юлию Началову. Образ на сцене вы сами подбирали или вам помогали готовиться профессиональные стилисты ТНТ?

Участников собирали стилисты. Сначала, когда меня передали платье, я подумала, что как-то по-другому представляла себя в образе Юлии Началовой. Но я доверилась профессионалам, и всё сложилось удачно!

Посоветовали бы своим творческим друзьям такой необычный опыт — участие в шоу перевоплощений?

Конечно, но когда ты идёшь на какой-то проект, нужно чётко понимать свою цель. Много случаев, когда человек идёт на шоу, получает свою долю похвалы, а за спиной артиста — ничего нет. И тогда весь опыт рассеивается, как туман. Шоу «Ярче звёзд» — хороший шанс заявить о себе, проложить дорогу для себя и своей карьеры, а ещё познакомить зрителей с тем, чем ты занимаешься!