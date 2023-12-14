Уроженец Таджикистана задержан за изнасилование 15-летней девочки

По подозрению в изнасиловании 15-летней девочки на юго-западе Москвы задержан уроженец Таджикистана, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, подозреваемый в квартире дома на улице Херсонской совершил изнасилование 15-летней девочки. Установлено, что мужчина 1986 года рождения был другом семьи потерпевшей.

Председатель Следственного комитета рФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Расследование взято на контроль в центральном аппарате ведомства.