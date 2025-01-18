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Иван Лебедев, фото: ИД «Пресса»
Власть и политикаГлавные новости

Уроженец Рязанской области Лебедев стал замглавы Минцифры

Алексей Самохин

Рязанец Иван Вячеславович Лебедев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лебедев родился городе Рыбное. Имеет два высших образования. Юридическое получил в Рязанском госуниверситете, затем получил диплом АПУ ФСИН в Рязани по специальности государственное и муниципальное управление.

Служив в ФСБ, работал в администрации Рязани, городской Думе, был заместителем министра сельского хозяйства РФ.

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