Уроженец Рязанской области Лебедев стал замглавы Минцифры

Рязанец Иван Вячеславович Лебедев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лебедев родился городе Рыбное. Имеет два высших образования. Юридическое получил в Рязанском госуниверситете, затем получил диплом АПУ ФСИН в Рязани по специальности государственное и муниципальное управление.

Служив в ФСБ, работал в администрации Рязани, городской Думе, был заместителем министра сельского хозяйства РФ.