Уроженец Рязани, актёр Алексей Фаддеев — о том, как воспитать «Гусара», стать идеальным семьянином и найти гармонию между кино и театром

На экраны вышел второй сезон сериала «Гусар-2» (16+). Комедийный проект получит своё продолжение 28 октября на телеканале ТНТ. Одну из ролей в нём сыграл уроженец Рязани, актёр Алексей Фаддеев. А буквально на днях увидел в свет ещё один проект с участием нашего земляка — фильм «Огниво» (6+).

Накануне премьер Алексей дал эксклюзивное интервью корреспондентам 7info.

Алексей, вы родились в Рязани, тут же прошло ваше детство. В вашей биографии указано, что вы занимались в детской студии при драматическом театре. А как вы попали туда: личное желание или, может, кто-то посоветовал?

На самом деле эта информация не соответствует действительности – я никогда не занимался в детских студиях. Даже не уверен, что в то время они существовали в Рязани, а, может быть, я о них просто не знал. В реальности, когда мне было пять лет, волей случая я сыграл сына главного героя в спектакле «Порок» Рязанского областного драматического театра. Выступал примерно сезон, может быть и больше, точно не припомню. Но после ни в каких театральных студиях не занимался.

Расскажите о ваших рязанских учителях в профессии: с кем удалось поработать и чему они вас научили?

Мой главный учитель в профессии – народный артист СССР Юрий Медофьевич Соломин. Но если говорить конкретно о Рязани, то я могу в первую очередь вспомнить учительницу русского языка и литературы Лидию Владимировну Казанскую, которой я до сих пор благодарен за то, что она поддерживала моё стремление к актерской профессии.

Ваша юность пришлась на девяностые годы, как и по всей стране, в Рязани в этот период происходили непростые события. Как во всём этом хаосе делали выбор в пользу творчества и поступили в театральный вуз?

Это правда было тяжелое, голодное время для страны, везде творился бардак и хаос. И я благодарен родителям, которые были рядом, когда я решил уехать в большой город, в Москву, и поступить в театральный институт. На протяжении четырёх лет учебы они помогали материально и морально, хотя им было непросто.

Зрителям вы знакомы по многочисленным ролям в кино, сериалах и по ролям в постановках Малого театра. А для ваc лично что ближе — кино или театр?

Для профессионального артиста это очень сложный выбор, потому что реализованность в профессии – это большое счастье и удача. Поэтому отвечу так: слава Богу, я реализовался в обеих сферах, и мне не приходится выбирать.

Алексей, кажется, вы — идеальный семьянин! У вас прекрасная супруга и многодетная семья. В чём, по-вашему, секрет крепкого брака?

Секрет крепкого брака в том, чтобы слушать и слышать друг друга, идти на взаимные уступки. В семье не получается быть эгоистом и продвигать своё «я» – это не работает.

А своим детям вы показываете вашу родную Рязань? Что им больше всего нравится в городе?

Конечно, дети бывают в Рязани у бабушки с дедушкой. Не могу за них ответить, что им нравится больше всего, но, предполагаю, что Кремль. В редкие моменты, когда мне удаётся приехать в город, мы гуляем именно там.

Расскажите о своей роли в проекте «Гусар»!

Я играю маленькую эпизодическую роль отца гусара. Во время съёмок первого сезона мой друг, Рустам Мосафир – режиссёр проекта, убедил меня принять участие в съёмках, и мы отсняли смешной эпизод. Создатели сериала решили продолжить линию моего героя и в новом сезоне.

Будь у вас возможность переместиться во времени, какую эпоху бы выбрали?

Если бы у меня была возможность переместиться во времени, я бы выбрал Российскую империю XIX века.

Как вы считаете, в чем основной посыл сериала?

Основной посыл сериала, на мой взгляд, в том, чтобы подарить хорошее настроение зрителям – он, действительно, очень смешной. За просмотром «Гусара» можно посмеяться, отдохнуть и прекрасно провести вечер.