Ъ: уроженец Баку стал ключевым фигурантом в деле об убийстве генерала Кириллова

Одним из ключевых фигурантов в деле об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стал уроженец Баку Роберт Сафарян, пишет « Коммерсант ».

По данным газеты, азербайджанца задержали 23 декабря прошлого года, его обвинили в незаконном обороте взрывчатки.

«По данным следствия, именно он снабдил исполнителя Ахмаджона Курбонова бомбой», — говорится в публикации.

Защита Сафаряна попросила перевести его под домашний арест, неизвестно, признал ли он вину. Издание уточнило, что в деле появились и другие фигуранты, их имена не стали раскрывать.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты погиб 17 декабря в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве. По версии СК, Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство, спрятанное в самокате.