Уроженцы Средней Азии нападали по ночам на рязанцев и отбирали сотовые телефоны

В Рязани по подозрению в совершении уличных ограблений полицейские задержали трёх уроженцев Средней Азии 18, 21 и 23 лет. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель города Рязани. Около трёх часов ночи на улице Шереметьевской, когда мужчина возвращался домой на такси, не него напали неизвестные, избили, отобрали телефон.

Через несколько дней было уже двое пострадавших — нападения случились на улицах Новосёлов и Шереметьевской. Здесь также нападавших было трое, они били и отбирали телефоны.

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Подозреваемого удалось задержать после того, как стало известно о попытке продать телефон с рук. 18-летнего жителя Рязани — уроженца одной из республик Средней Азии — задержали. Позднее задержали его подельников.

Молодые люди поджидали на улице одиноких прохожих, в основном нетрезвых, чтобы человек не мог запомнить их приметы. Били жестоко, одному из пострадавших сломали нос. Похищенные сотовые телефоны сбывали случайным знакомым.

Уголовное дело на мигрантов возбуждено по ч.2 ст. 161 УК РФ, виновным грозит до 7 лет лишения свободы.