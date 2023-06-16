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Уроженца Московской области будут судить за убийство и сокрытие трупа в касимовском селе

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Уроженец Московской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Подробности трагедии обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствием установлено, что 26 августа 2022 года в селе Щербатовка Касимовского района между двумя мужчинами произошла бытовая ссора, перешедшая в обоюдную драку. В ходе драки обвиняемый, неоднократно судимый мужчина 1973 года рождения, дважды ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался. С целью скрыть следы преступления обвиняемый вывез тело потерпевшего в лесной массив неподалеку от населенного пункта, где закопал, замаскировав захоронение сосновыми ветками. Преступление было раскрыто по горячим следам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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