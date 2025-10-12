Воскресенье, 12 октября, 2025
Урожайность зерновых культур в Касимовском округе увеличилась на 27%

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

В Касимовском округе урожайность зерновых культур возросла на 27%, сообщил глава округа Иван Бахилов, поздравляя работников агропромышленного комплекса с Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Аграрный сектор Касимовского округа показывает стабильный рост. Площадь обрабатываемых земель увеличивается, а заброшенные участки возвращаются в сельскохозяйственный оборот. За последние три года более 2,5 тысяч гектаров неиспользуемых земель были вовлечены в сельскохозяйственный процесс.

Посевные площади в 2025 году выросли на 1700 гектаров по сравнению с 2024 годом. В этом году удалось достичь рекордных показателей: собрано около 50 тысяч тонн зерновых при урожайности 43 центнера с гектара, что является максимальным результатом за всю историю округа, включая советский период.

Урожайность зерновых выросла с 16 центнеров с гектара в 1989 году до 43 центнеров в 2025 году. Валовой сбор зерна значительно увеличился при сокращении посевных площадей. Урожайность картофеля достигла 390 центнеров с гектара, а валовой сбор составил 36 тысяч тонн.

Молочное животноводство, являющееся приоритетной отраслью сельского хозяйства округа, также демонстрирует успехи. В сельскохозяйственных предприятиях находится 10,5 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 800 голов больше по сравнению с 2024 годом. Поголовье дойных коров увеличилось на 377 голов и составляет 5 тысяч голов.

С начала 2025 года произведено 40 тысяч тонн молока, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ключевым проектом стало введение в эксплуатацию первой очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов в АО ПЗ «Дмитриево», строительство второй очереди которой завершается.

Несмотря на экономические трудности, продолжается обновление парка сельскохозяйственной техники. За девять месяцев 2025 года приобретено техники на сумму более 121 миллиона рублей. Также ведется строительство и приобретение благоустроенного жилья для работников сельского хозяйства.

«Все достижения свидетельствуют о способности тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса адаптироваться к изменяющимся условиям, о их профессионализме и преданности делу. Именно благодаря вам укрепляется продовольственная безопасность региона и обеспечивается стабильный доход для производителей», — заключил Иван Бахилов.

