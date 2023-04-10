Уровень воды в Оке в Рязани за сутки понизился на 14 сантиметров

В Главном управлении МЧС по Рязанской области рассказали о прохождении половодья в регионе по данным на 14 часов 10 апреля.

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки понизился на 14 сантиметров до 557 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города.

Уровень воды в реке Мокше у Кадома понизился на 6 сантиметров до 654 сантиметров выше нулевой отметки.

От воды освободились низководный мост через Ранову возле Шелемишево в Скопинском районе, а также участок дороги в Рязани на Окском проезде.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.