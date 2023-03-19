Уровень воды в Оке в Рязани превышает нулевую отметку на 70 сантиметров

За сутки в черте Рязани уровень воды в реке Оке повысился на 25 сантиметров и составил 70 сантиметров выше нулевой отметки городского гидрологического поста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 31 сантиметр, в районе Касимова – на 28 сантиметров.

Уровень воды в реке Мокша в рабочем посёлке Кадом повысился на 28 сантиметров.

Уровень воды в реке Ранова в районе села Троица повысился на 10 сантиметров.

Возле Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 18 сантиметров.

В то же время в н.п. Быково уровень воды в реке Проня понизился на 72 сантиметра.

На контроле ГУ МЧС по региону сейчас находится подтопление 15 низководных мостов.