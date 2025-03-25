Уровень наркозависимых граждан уменьшился на 8% в Рязани

В Рязанской области в 2024 году на 8% уменьшился уровень наркозависимых. Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании антинаркотической комиссии области.

Ситуация в регионе в целом оценивается как «нейтральная». Есть динамика снижения по ряду показателей. Так, почти на 8% уменьшился уровень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков. На 5% – первичной заболеваемости наркологическими расстройствами. По итогам социсследований доступность наркотиков снизилась. Однако фиксируется рост отравлений наркосодержащими препаратами, в том числе среди несовершеннолетних.

«Нужно усилить профилактическую деятельность. Со стороны всех служб. Расширять форматы работы в соцсетях, интернете, в живых диалогах в школах, колледжах и вузах. Необходима единая действенная система профилактической работы в регионе. С целевым финансированием, с единым подходом к оценке ее эффективности. Прошу этот вопрос системно проработать», – отметил Павел Малков.

Также участники заседания обсудили новый межведомственный стандарт профилактической работы, утвержденный Государственным антинаркотическим комитетом в декабре. Глава региона подчеркнул, что в течение года предстоит обеспечить его внедрение в Рязанской области.