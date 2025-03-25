Уровень наркозависимых граждан уменьшился на 8% в Рязани

В Рязанской области в 2024 году на 8% уменьшился уровень наркозависимых. Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании антинаркотической комиссии области.
Ситуация в регионе в целом оценивается как «нейтральная». Есть динамика снижения по ряду показателей. Так, почти на 8% уменьшился уровень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков. На 5% – первичной заболеваемости наркологическими расстройствами. По итогам социсследований доступность наркотиков снизилась. Однако фиксируется рост отравлений наркосодержащими препаратами, в том числе среди несовершеннолетних.
Также участники заседания обсудили новый межведомственный стандарт профилактической работы, утвержденный Государственным антинаркотическим комитетом в декабре. Глава региона подчеркнул, что в течение года предстоит обеспечить его внедрение в Рязанской области.