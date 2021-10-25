Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода

С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заёмщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Об этом пишут «Известия».

Такие расчёты приведены в «Карте кредитной активности» проекта Народного фронта «За права заёмщиков». Как указано в исследовании НФ (на основе данных Б, Росстата и крупнейших КИ), по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

Наиболее аккредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%). Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют кавказские Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п. п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п. п.