Уролог Миловидов годами превращал советских граждан в инвалидов

Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин напомнил о громком уголовном деле врача Василия Миловидова, годами превращавшего советских граждан в инвалидов.

Осенью 1962 года он, будучи главным урологом Минздрава РСФСР и доктором медицинских наук, вырвал у пациента Василия Данилина 12-перстную кишку, приняв ее за кисту. Медик пытался скрыть этот факт и подделал документы.

Кроме того, Миловидов стремился переложить ответственность на коллег, но ему это не удалось. Вскоре вспылили удивительные факты из биографии врача — он подделал результаты исследований и сфальсифицировал множество научных работ.

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Кроме того, в 1940 году Миловидова вместе с двумя коллегами осудили за подпольный аборт. Фигурантов лишили права заниматься медицинской деятельностью. Однако врач впоследствии скрыл факт судимости и вернулся к работе с пациентами.

«Этот слащавый паразит хуже врагов народа», — приводит издание слова министра здравоохранения РСФСР Владимира Трофимова.

Вскоре в ходе расследования судебные медики выяснили, что операция, которую Миловидов назначил Данилину, была не нужна.

Оказалось, что Миловидов вдохновился идеей доктора Софронова, предложившего использовать вакуумный насос для отчистки трофических язв. Однако фигурант решил применить его на внутренних органах, используя обычный электроотсос. Для этого эму нужны были «успешно пролеченные больные». Одним из них оказался Данилин. Миловидов поставил ему ложный диагноз — туберкулез почки.

Эксперты пришли к выводу, что из 11 прооперированных больных по «методу Миловидова» никто не нуждался в операции. В итоге врача уволили с работы.