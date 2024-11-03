Секс является важной составляющей здоровья, а его отсутствие может негативно сказаться на организме. Об этом рассказал UfaTime.ru уролог и андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин, отметив, что редкие интимные контакты способны ускорить старение и вызвать гормональные сбои.

«Наш организм умён: если он не получает регулярной нагрузки, системы, связанные с ней, начинают «отключаться», — комментирует специалист.

Для женщин это может обернуться гормональными нарушениями, приливами, сухостью кожи и ухудшением состояния волос и ногтей. Организм запускает процессы старения, поскольку «понимает», что репродуктивная функция не используется.

Мужчины также подвергаются риску, если пренебрегают интимной жизнью. Аглиуллин поясняет, что отсутствие секса может привести к снижению качества сперматозоидов, ускоренной эякуляции и снижению яркости оргазма. Кроме того, организм начинает реже инициировать спонтанные эрекции, что со временем может отразиться на мужском здоровье в целом.

По словам врача, регулярная интимная жизнь может поддерживать гормональный баланс и способствовать сохранению молодости.