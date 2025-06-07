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Мужской половой член перестаёт расти после завершения полового созревания, с возрастом он может немного уменьшиться в размерах. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-уролог, урогинеколог, кандидат медицинских наук Игорь Рева.

По словам специалиста, после полового созревания истинная длина пениса остаётся постоянной, и ни гормональные препараты, ни другие средства не могут повлиять на его дальнейший рост.

«Половой член может только уменьшаться с возрастом, — объяснил Игорь Рева. — Это не связано с ростом предстательной железы или увеличением объема жировой клетчатки. Причина — снижение частоты эрекций на фоне эректильной дисфункции или отсутствия сексуальной жизни. В этих условиях ткани полового члена недополучают кислород, начинают «усыхать», и размер может уменьшиться на один–два сантиметра».

Кроме того, уролог отметил, что пенис может визуально казаться меньше из-за увеличения подкожно-жировой клетчатки в области лобка при наборе веса.

«Формируется так называемый захороненный член — он как бы уходит в жировую ткань. Но при этом его фактический размер остаётся неизменным», — уточнил специалист.