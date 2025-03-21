Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели уроки безопасности для учащихся 5, 10 и 11–х классов школы №22 г. Рязани. Их участниками стали 65 человек. Образовательное учреждение находится вблизи железной дороги и пешеходного перехода через пути.

В ходе мероприятия ребятам напомнили основные правила поведения, рассказали о значении разметки на пассажирских платформах и знаков безопасности.

В завершении встречи школьникам раздали тематические листовки и памятки.

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Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра на железнодорожной инфраструктуре.