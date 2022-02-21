Урбанисты предложили администрации Рязани запустить программу «Вернём деревья на улицы»

Авторы паблика «Городские проекты в Рязани» предложили администрации города запустить программу «Вернём деревья на улицы».

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Урбанисты не стали продолжать тему спиленных на улице Ленина голубых елей у здания ФСО.

— Ну, спилили и спилили, чё бубнить-то, как сказал бы автор нашего нового бренда, — пишет автор поста.

Вместо этого он призывает обратить внимание на городские территории, находящиеся в собственности муниципалитета.

— Деревья подвергаются варварской обрезке, стареют и погибают, а на их место приходит асфальт или плитка, — отмечают урбанисты.

Чтобы понять разницу, предлагается посмотреть на старые фотографии Первомайского проспекта, улиц Ленина, Циолковского, Лыбедского бульвара.

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Администрации города предлагается высадить новые деревья. А заодно и убрать лишние заборы.