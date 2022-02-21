Урбанисты предложили администрации Рязани запустить программу «Вернём деревья на улицы»

Авторы паблика «Городские проекты в Рязани» предложили администрации города запустить программу «Вернём деревья на улицы».
Урбанисты не стали продолжать тему спиленных на улице Ленина голубых елей у здания ФСО.
Вместо этого он призывает обратить внимание на городские территории, находящиеся в собственности муниципалитета.
Чтобы понять разницу, предлагается посмотреть на старые фотографии Первомайского проспекта, улиц Ленина, Циолковского, Лыбедского бульвара.
Администрации города предлагается высадить новые деревья. А заодно и убрать лишние заборы.