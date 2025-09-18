Четверг, 18 сентября, 2025
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Геленджика в Екатеринбург — E1.ru

Алексей Самохин
Изображение от chevanon на Freepik

Пассажирам из Екатеринбурга отменили прямые рейсы до Геленджика. Те, кто уже улетел на курорт, не знают, как вернуться домой, пишет E1.ru

Читатель портала сообщил, что «Уральские авиалинии» уведомили его об отмене рейса 24 сентября из Геленджика в Екатеринбург. Всех пассажиров перевели на альтернативный рейс из Краснодара. Трансфер из Геленджика в Краснодар не предусмотрен.

Ещё один пассажир столкнулся с отменой рейса, запланированного на 20 сентября. Ему тоже предложили лететь из Краснодара — и самостоятельно решать вопрос с дорогой туда.

Авиакомпания разослала уведомления об отмене. В пресс-службе «Уральских авиалиний» E1.RU пояснили: рейсы в Геленджик отменены не только из Екатеринбурга, но и из Москвы.

Пассажирам предложили три варианта:

— перелёт через Краснодар,

— вынужденный возврат денег,

— вылет из близлежащих аэропортов.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.

На момент публикации Геленджик исчез из расписания аэропорта Кольцово.

