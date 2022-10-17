Управляющий Рязанским Сбером рассказал старшеклассникам о современных технологиях

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов провел «Урок Цифры» для учащихся 10 классов школы №7. Темой выступления стал «Искусственный интеллект в стартапах».
Иван Семенов рассказал школьникам о главных технологиях современности и будущего, которые уже в ближайшее время смогут дать совершенно новые возможности в науке и бизнесе. Также управляющий отметил значимость правильного целеполагания и поделился личным опытом.
Всего к настоящему моменту подобный урок прошли более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом. Среди российских регионов лидерами по числу школьников, принявших участие в проекте, являются: Белгородская, Омская, Самарская, Новосибирская, Оренбургская, Магаданская, Томская, Курская, Тульская, Калужская, Новгородская, Калининградская области, Республики Мордовия, Алтай, Карелия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ставропольский край.
Николай Яцеленко, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Урок цифры» ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока — познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.
Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»:
«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.
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