Управляющий Рязанским отделением Сбербанка выступил на пленарной сессии Совета регионов «Опоры России»

«Развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве», — это название пленарной сессии Совета регионов «Опоры России», почетным гостем которой стал губернатор Рязанской области Павел Малков. В центре внимания спикеров — инвестиционный потенциал Рязанской области, взаимодействие бизнеса и власти в регионе, инструменты развития и поддержки инвесторов в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также экспортный потенциал региона.

Экспертом пленарной сессии выступил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов. Он отметил, что Сбербанк является давним и надёжным партнёром предприятий АПК региона, налажена совместная работа, направленная на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов экспорта сельхозпродукции.

Рязанское отделение Сбербанка активно поддерживает аграриев: по последним данным, кредитование агропромышленного комплекса в регионе достигло 28 миллиардов рублей, из них половину, 14 миллиардов, составляет доля Сбера.

Спикер остановился также на цифровых решениях, которые предлагает Сбер для предпринимателей.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

– Современный агропром — это высокотехнологичное производство, и Сбер активно содействует цифровой трансформации бизнеса наших клиентов. Для аграриев мы предлагаем сервисы, включающие автоматизацию бизнес-процессов, аналитику бизнес-метрик, продукты и услуги для кибербезопасности персональные рекомендации по развитию бизнеса. Помимо этого, клиентам банка из АПК доступны льготное кредитование и конструктор государственной поддержки.

Цифровые сервисы Сбера обсуждали также на одной из параллельных сессий, которые состоялись в первый день работы Совета регионов «Опоры России».