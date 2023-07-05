Управляющий Рязанским отделением Сбербанка выступил на пленарной сессии Совета регионов «Опоры России»

«Развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве», — это название пленарной сессии Совета регионов «Опоры России», почетным гостем которой стал губернатор Рязанской области Павел Малков. В центре внимания спикеров — инвестиционный потенциал Рязанской области, взаимодействие бизнеса и власти в регионе, инструменты развития и поддержки инвесторов в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также экспортный потенциал региона.
Экспертом пленарной сессии выступил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов. Он отметил, что Сбербанк является давним и надёжным партнёром предприятий АПК региона, налажена совместная работа, направленная на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов экспорта сельхозпродукции.
Рязанское отделение Сбербанка активно поддерживает аграриев: по последним данным, кредитование агропромышленного комплекса в регионе достигло 28 миллиардов рублей, из них половину, 14 миллиардов, составляет доля Сбера.
Спикер остановился также на цифровых решениях, которые предлагает Сбер для предпринимателей.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:
Цифровые сервисы Сбера обсуждали также на одной из параллельных сессий, которые состоялись в первый день работы Совета регионов «Опоры России».