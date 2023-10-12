Управляющий Рязанским отделением Сбербанка провел для школьников первый в этом учебном году «Урок цифры»

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов выступил с лекцией по теме «Технологии и человек» для учеников десятого класса с углубленным изучением цифровых технологий средней школы №76. Мероприятие было организовано в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок цифры». Стратегическим партнером и разработчиком содержания первого урока является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

В классе ученики, которые планируют связать свое будущее с IT-технологиями, поэтому тема лекции им близка и понятна. В центре внимания три темы: тренды в технологиях, примеры технологических решений в Сбере, человек и технологии. На протяжении урока ребята активно задавали вопросы и приводили в пример истории из своей жизни. Совместно обсудили, как помогает искусственный интеллект людям, значение облачных вычислений для прогресса, и почему в эпоху технологий так важно владеть мягкими навыками.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня здравоохранение, наука, сельское хозяйство, образование, логистика и другие сферы экономики активно применяют искусственный интеллект. Используя его вместе с высокоскоростным интернетом, облачными вычислениями и другими технологиями, можно получить безграничные возможности для новых открытий. Все это мы обсудили со школьниками, которым в ближайшее время предстоит работать в сфере высоких технологий и строить жизнь в современных условиях».

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