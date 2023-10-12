Управляющий Рязанским отделением Сбербанка провел для школьников первый в этом учебном году «Урок цифры»

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов выступил с лекцией по теме «Технологии и человек» для учеников десятого класса с углубленным изучением цифровых технологий средней школы №76. Мероприятие было организовано в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок цифры». Стратегическим партнером и разработчиком содержания первого урока является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.
В классе ученики, которые планируют связать свое будущее с IT-технологиями, поэтому тема лекции им близка и понятна. В центре внимания три темы: тренды в технологиях, примеры технологических решений в Сбере, человек и технологии. На протяжении урока ребята активно задавали вопросы и приводили в пример истории из своей жизни. Совместно обсудили, как помогает искусственный интеллект людям, значение облачных вычислений для прогресса, и почему в эпоху технологий так важно владеть мягкими навыками.
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