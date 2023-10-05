Четверг, 5 октября, 2023
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Управляющие компании смогут следить за должниками через личный кабинет

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Изображение от jannoon028 на Freepik

Рязанские управляющие компании смогут следить за неплательщиками через личный кабинет интеллектуальных систем учета.

В ИСУ будут передаваться данные о долгах перед энергоснабжающей организацией, в том числе с умных счетчиков.

С помощью данных может быть приостановлена подача электроэнергии, а также исключены случаи самовольного подключения электричества или вызовов электриков с жалобами на отсутствие света.

УК сможет получать показания, результаты измерений и событий электросчетчика, информацию о количестве и параметрах электроэнергии, почасовой учёт и оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета.

Так компании смогут бороться с ложными вызовами электриков и несанкционированными подключениями к внутридомовым сетям электроснабжения, сообщает РГМЭК.

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