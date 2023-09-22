Управляющая компания опровергла падение лифта в доме на улице Зеленой

Об этом сообщил интернет-портал «Ya62» со ссылкой на исполнительного директора УК «Город комфорта» Ксению Киндзер.

Она отметила, что в управляющую компанию не поступало сообщений о падении лифта, и никаких поломок зафиксировано не было.

Директор подчеркнула, что лифт не может упасть из-за своей конструкции: в нем установлены противовесы, буфера и уловители.

«Единственный инцидент, который случился в это время в том доме, – сработала пожарная сигнализация. Кто-то из недобросовестных жильцов решил покурить в местах общего пользования. Вот и сработали датчики», – отметила Киндзер.

В МЧС также не поступало сообщений о происшествии.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что в доме на улице Зеленой рухнул лифт.