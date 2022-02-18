Управление рязанского троллейбуса закончило 2021 год с прибылью

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчёт управления транспорта мэрии.
Один из вопросов: о состоянии МУП УРТ.
По данным чиновников, в городе разработана дорожная карта по оздоровлению «Управления Рязанского троллейбуса». В настоящее время достигнуты следующие результаты:
— увеличился выпуск подвижного состава на линию с 40 ед. до 90 ед.;
— увеличилась численность водителей с 94 человек до 168 человек;
— увеличилась средняя заработная плата водителей, кондукторов и ремонтных рабочих в среднем на 30%;
— произведена смена руководящего состава;
— оптимизировано и организовано взаимодействие между всеми работниками предприятия;
— улучшились финансовые показатели предприятия. По итогам 2021 года предприятие сработало с прибылью.
В апреле 2021 года МУП «УРТ» закуплено 20 автобусов среднего класса. В 2021 году в рамках распоряжения правительства Москвы в УРТ поступили автобусы марки ЛиАЗ 2011–2012 годов выпуска в количестве 85 единиц.