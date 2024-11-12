На главнуюНовости Рязани и области Управление капстроительства Рязанской области возглавил Рустем Шайхутдинов Дата публикации 12.11.2024 14:13 Алексей Самохин Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Новым директором управления капитального строительства Рязанской области стал Рустем Раисович Шайхутдинов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Биографических данных нового руководителя на сайте управления нет. Новости рубрики Новости Рязани и области В Сараях случился пожар в жилом доме Дом спасти не удалось. Новости Рязани и области Рязанцы обсуждают в соцсетях проехавшую по городу колонну из машин скорой помощи Колонну сопровождала полиция. Новости Рязани и области В Рязани продолжается капремонт поликлиники № 5 Проведены замена инженерных коммуникаций (водопровод, электрика, канализация), установлены сантехнические приборы