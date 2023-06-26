Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Александр Богоманов

Директором Управления федеральной почтовой связи Рязанской области стал Александр Богоманов, ранее работавший в Почта Банке.

Приоритетными задачами Александра Богоманова на посту руководителя станут построение эффективной деятельности почтовых отделений, развитие логистики, создание и внедрение эффективной бизнес-стратегии, совершенствование системы регионального управления, а также реализация новых проектов на территории региона.

Александр Богоманов с отличием окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит, налоги и налогообложение». Неоднократно повышал свою квалификацию – проходил дополнительное обучение в корпоративных университетах, а также участвовал в различных тренингах, посвящённых эффективному управлению персоналом, мотивации сотрудников.

В разные годы возглавлял коммерческие блоки на различных предприятиях Иркутской области (Сибирская транспортно-экспедиционная компания, ПАО «ВымпелКом» и др.). Последние семь лет занимал должность управляющего областным центром филиала АО «Почта Банк» в Иркутской области.