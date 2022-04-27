Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчётом о своей работе

На заседании регионального парламента в среду, 27 апреля, депутаты обсудили доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Рязанской области в 2021 году. Его представила омбудсмен Наталья Епихина.

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За год в адрес уполномоченного по правам человека поступило 2704 обращения. Это самый высокий показатель за всё время работы данного института в регионе. Больше всего вопросов связано с реализацией прав граждан на пенсионное и социальное обслуживание. Также обращения касались порядка предоставления льгот, получения инвалидности и её продления, обеспечения нуждающегося населения техническими средствами реабилитации, предоставления мер соцподдержки, оформления опеки.

Заслушав доклад, парламентарии адресовали Наталье Епихиной свои вопросы. Омбудсмена спросили о школе в селе Агро-Пустынь. Осенью 2021 года в здании образовательного учреждения произошёл пожар. Епихина отметила, что этот вопрос находится на её контроле. Рассматриваются и предлагаются различные варианты, основная цель которых – обеспечить юных жителей возможностью получать начальное образование в родном селе.

Депутат Татьяна Баринова обратила внимание на то, что в 2021 году резко возросло количество обращений к уполномоченному, связанных со здравоохранением. Рязанцы жаловались на качество медицинских услуг, сложности в их получении. Как отметила Наталья Епихина, по этому направлению ведётся тесная адресная работа с региональным Минздравом. Зачастую проблемы с получением медицинских услуг и покупкой лекарств испытывают жители сёл и деревень. Омбудсмен заявила: подспорье в оказании медицинских услуг для этой категории населения оказывают «Поезда здоровья». В рамках этого проекта медики курсируют по районам Рязанской области и обследуют местное население. Епихина предлагает сделать этот проект круглогодичным.

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Депутат Елена Синица поинтересовалась об итогах реализации в регионе ещё одного проекта – «Правовой поезд». Специалисты «Правового поезда», среди которых представители правоохранительных органов, органов власти, юристы, оказывают правовую помощь жителям отдалённых уголков Рязанской области. Проект показал свою эффективность – люди получают развёрнутые консультации по интересующим их вопросам, их проблемы решаются. В 2021 году «Правовой поезд» принял 390 обращений. Работа «Правового поезда» продолжилась и в этом году. Среди тех, кто уже получил консультации специалистов, – эвакуированные из ДНР и ЛНР граждане, проживающие в пунктах временного размещения.

По итогам обсуждения депутаты приняли доклад уполномоченного по правам человека в Рязанской области к сведению.