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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе

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На заседании регионального парламента в среду, 17 апреля, депутаты обсудили доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Рязанской области в 2022 году. Данные представила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. По словам омбудсмена, в прошлом году число обращений рязанцев увеличилось в 2,5 раза, всего рассмотрено 6617. Это самый высокий показатель за все время работы данного института в регионе. Увеличение вызвано, прежде всего, событиями в стране, связанными с СВО.

Наталья Епихина подробно остановилась на новых направлениях своей деятельности: работе с обращениями эвакуированных граждан, прибывших с территорий ЛНР, ДНР, Украины; обращениями участников СВО и членов их семей, обращениями во время частичной мобилизации:

– Эта работа велась круглосуточно и системно. Была открыта «горячая линия», принято решение рассматривать такие обращения максимально оперативно. Губернатор Рязанской области, представители правоохранительных органов, исполнительной власти, военного управления всегда были на связи, оказывали помощь и поддержку.

В 2022 году было совершено 34 выезда в пункты временного пребывания, проконсультировано более 2100 человек. Рязанская область одна из первых приняла решение о бесплатном прохождении медицинской комиссии всеми эвакуированными гражданами, нотариальная Палата Рязанской области оказывала бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с восстановлением документов, розыском родственников, предоставлением медицинской помощи.

По проведению частичной мобилизации поступило 965 обращений, которые рассматривались в тесном взаимодействии с командирами воинских частей, военкоматом Рязанской области, военно-врачебной комиссией.

Наталья Епихина подчеркнула эффективность реализации проекта «Правовой поезд»: за прошедший год было осуществлено 15 выездов в 56 населенных пунктов, где проводились приемы граждан и консультирование – рассмотрено 497 обращений. Опыт Рязанской области используется и в других регионах.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе

Как и прежде, наибольшее количество жалоб – 516 – отмечено в сфере пенсионного и социального обслуживания населения. В числе основных – вопросы начисления и размера пенсий, получения инвалидности и его продления, обеспечения доступной среды для маломобильных граждан. Омбудсмен проинформировала депутатов об открытии в регионе многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор», в котором будут проходить реабилитацию участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью и дети – инвалиды.

В 2022 году значительно увеличилось число обращений в сфере нарушения прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание. Наиболее актуальными здесь являются вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и содержания жилья, плохое состояние общедомового имущества, капитального ремонта и точечной застройки.

Пятое место по количеству жалоб – обращения по проблеме реализации прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Возросло число обращений по охране здоровья и организации медицинской помощи.

По окончании доклада депутаты поинтересовались проблемой соблюдения прав граждан, связанной с качеством предоставления услуг в социальных учреждениях региона с круглосуточным пребыванием, а также затронули тему экологической ситуации в регионе.

Депутат Елена Синица спросила, как решается вопрос постройки новой школы в с. Агропустынь вместо единственной сгоревшей в данном населенном пункте. Наталья Епихина пояснила, что этому направлению работы уделяется особое внимание, проведен анализ земель и ресурсов, на которых можно возвести объект. Но сроки строительства школы необходимо сократить, чтобы обеспечить юных жителей возможностью получать начальное образование в родном селе. Уполномоченный по правам человека попросила оказать содействие в решении этого вопроса.

Депутат Григорий Парсентьев поднял вопрос об эффективности организации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения экологической безопасности. Наталья Епихина подчеркнула, что было выделено 40 млн. рублей на закупку оборудования для мониторинга состояния атмосферного воздуха, ведется системный контроль за нарушителями загрязнения окружающей среды с привлечением природоохранной прокуратуры.

По наиболее актуальным темам уполномоченным были подготовлены заключения, которые направлялись губернатору Рязанской области, а также в профильные министерства и ведомства.

По итогам обсуждения депутаты приняли доклад уполномоченного по правам человека в Рязанской области к сведению.

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