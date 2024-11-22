Упавшая от ветра остановка убила женщину в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратова возбудил уголовное дело по факту гибели 46-летней женщины в результате падения остановочного павильона. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 21 ноября 2024 года на улице Буровой в Саратове. На 46-летнюю женщину упал остановочный павильон, в результате чего она получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она вскоре скончалась.

Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и оценки действий ответственных лиц.

Ход расследования находится под контролем руководителя следственного управления СК России по Саратовской области, Д. А. Костина.