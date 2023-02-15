Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Упавшая на кондиционер девушка госпитализирована в Рязани

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Источник: YA62.ru

Девушку, которая 14 февраля упала из окна 5-го этажа на кондиционер, доставили в Областную клиническую больницу с диагнозом переохлаждение. Об этом пишет YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани.

Инцидент произошёл на улице Забайкальской накануне в 20:30. Девушка упала на кондиционер, закреплённый на уровне 4-го этажа. Источник агентства сообщил, что пострадала Беде Ш. 2004 года рождения.

В пресс-службе областного УМВД YA62.ru уточнили, что ведётся проверка. По предварительным данным полиции, девушка выпала из окна в результате несчастного случая.

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