Упавшая деревянная скульптура убила девочку в Саратове 

Алексей Самохин
Фото: https://t.me/su_skr64

В Саратове следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка в городском парке. Об этом сообщил телеграм-канал СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, 17 августа в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По данным телеграм-канала Baza, возраст погибшей девочки — 1 год 9 месяцев. На неё упала скульптура «Кот ученый».

Пострадавшую пытались реанимировать медики скорой помощи, но спасти ребёнка не удалось. 

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.

Новости мира

Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в рамках мирного договора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в рамках перемирия, прекращения огня или заключения мирного договора может признать утрату части территорий.
Новости России

В Сочи за день во время джиппинга два человека погибли, десятки пострадали 

В Сочи за день произошло два серьёзных происшествия во время джиппинга. В результате погибли два человека, ещё десятки получили травмы.
Происшествия

День траура в Рязанской области 18 августа: что известно о ЧП на предприятии в Шиловском районе

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днём траура в связи с трагическими событиями на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района. 
Происшествия

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области возросло до 14 человек

По уточненной информации, на предприятии пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Ранее было известно об 11 погибших.
Культура и события

Любителям поэзии предлагают посетить фестиваль «С Есениным в сердце» в День города

В рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.
Общество

Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов. В финале за звание «Культурной столицы 2027 года» поборются Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.
Новости мира

Политолог Перенджиев: Зеленский может попасть в американскую тюрьму  Гуантанамо

Политолог отметил, что со временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут выйти на преступные схемы.
Новости России

В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

Атмосферный V6 работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Средний расход топлива составляет 9–10 л на 100 км.