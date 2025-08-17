Упавшая деревянная скульптура убила девочку в Саратове 

В Саратове следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка в городском парке. Об этом сообщил телеграм-канал СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, 17 августа в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По данным телеграм-канала Baza, возраст погибшей девочки — 1 год 9 месяцев. На неё упала скульптура «Кот ученый».

Пострадавшую пытались реанимировать медики скорой помощи, но спасти ребёнка не удалось.