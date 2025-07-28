Университетская смена завершилась в РГ У имени С.А. Есенина

Более 40 ребят из 23 регионов страны на протяжении 10 дней знакомились с богатой историей Рязанской области и открывали для себя мир лингвистики в РГУ

имени С.А. Есенина.

21 июля в университете состоялось торжественное открытие образовательно- туристской программы «Университетские смены» Движения Первых направлению «Лингвистика».

Участников приветствовали вице-губернатор Рязанской области, председатель Попечительского совета РГУ Артём Бранов, исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Боков, заместитель председателя Правления Движения Первых Соня Погосян, председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области, проректор по молодёжной политике и воспитательной

деятельности РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Косачева.

В первый день программы участники смены встретились на Классной встрече с исполняющим обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрием Боковым, участником региональной

программы «ГЕРОИ62» Владимиром

Малыхиным, завершился день обзорной экскурсией по городу Рязани.

В рамках Университетской смены участники посетили тематические мастерские на иностранном языке, мастер-классы от актеров Студенческого театра «Переход» имени Геннадия Кириллова, Классные встречи с общественными и государственными деятелями региона, приняли участие в социально-полезных

акциях и тематических вечерах.

«Я первый раз на Университетской смене. Очень рада, что попала в ваш вуз на профильную лингвистическую смену. Огромное количество лекций на иностранных языках, нас посвящали в культуру других стран. Я это очень люблю. Впечатления о вузе прекрасные», — отметила Анастасия, участница Университетской смены из Челябинской области.

Университетская смена Движения Первых — отличная возможность ближе познакомиться с регионом. Участники посетили Музей истории ВДВ, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, приняли участие в групповом походе по тропе Паустовского в рамках акции «Походы Первых —

больше, чем путешествие».

«Из поездок мне очень понравилось наше путешествие в село Константиново, в дом- музей С.А. Есенина. Очень живописное место, которое меня вдохновило на написание стихотворения», — сказала Олеся, участница Университетской смены из Владимирской области.

Ежедневно с ребятами находились вожатые, было проведено большое количество мероприятий на сближение, дискотеки, сборы отрядов.

«Удалось познакомиться с большим количеством ребят. У меня в отряде были участники из Челябинской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии. Конечно, друзья останутся,

и я уверен, что мы продолжим общаться за пределами этой прекрасной смены. Желаю ребятам успехов, идти к своей цели, несмотря ни на что, и поступать в РГУ, если ребята планируют связать свою жизнь с лингвистикой», — поделился Александр, участник Университетской

смены из Москвы.

В заключительный день Университетской смены состоялась торжественная церемония закрытия смены, были подведены итоги интеллектуального квиза, отмечены активные участники.

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени

С.А. Есенина Дмитрий Боков и председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области, проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Косачева поблагодарили ребят за активное участие в программе и пригласили вернуться на Рязанскую землю вновь. Участники смены представили творческие номера и поблагодарили организаторов за отлично проведенное время в стенах РГУ имени С.А. Есенина.

Программа организована Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Движением Первых.