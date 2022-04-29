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Пятница, 29 апреля, 2022

Универсальная ярмарка пройдёт в Рязани со 2 по 6 мая

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Универсальная ярмарка пройдёт в Рязани со 2 по 6 мая

7info7

Жителей Рязани приглашают на универсальную ярмарку. Она пройдёт со 2 по 6 мая, информирует горадминистрация.

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На ярмарке будут продавать товары народного потребления. Место проведения: площадка у дома №17 по улице Крупской.

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