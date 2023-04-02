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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Универмаг SLAVA с товарами российских брендов откроется в Рязани

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Image by mrsiraphol on Freepik

В Рязани откроется универмаг SLAVA с товарами российских брендов и дизайнеров. Об этом сообщает РБК.

Основатель торговой сети – Александр Перемятов, глава Magic Group.

В настоящее время готовится к открытию магазин SLAVA в здании бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Первый магазин SLAVA в Северной столице открылся минувшим летом.

Сейчас известно о скором открытии сетевых универмагов в Туле, Перми и Воронеже. Также есть сведения, что достигнуты договорённости о появлении магазинов Slava помимо Рязани в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове и Ростове.

Сроки открытия магазина сети SLAVA в Рязани, а также место его расположения пока неизвестны.

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