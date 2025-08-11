Понедельник, 11 августа, 2025
Экономика и бизнес

Уникальное предприятие из Рязани повысило выработку благодаря федпроекту «Производительность труда»

Алексей Самохин

На Рязанском заводе металлокерамических приборов подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда». Предприятие ― единственный в России и странах СНГ производитель герконов, которые имеют широкое применение в повседневной жизни ― ими оснащены выключатели, разнообразные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре, электроприборы, автомобили и т.д. Именно процесс производства геркона МКА – 14103 оптимизировали сотрудники РЗМКП совместно с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса (АНО «АРБ»).

В результате внедрения бережливых инструментов, на которое потребовалось полгода, предприятию удалось сократить время протекания процесса на 35%, уменьшить незавершенное производство на 86% и добиться повышения выработки в 4 раза (с 613 до 3102 единиц).

«Для команды Агентства развития бизнеса и экспертов РЦК это один из значимых и ответственных проектов. Мы вместе прошли этот путь — от первичной диагностики до устойчивых изменений в производственном потоке. Этот проект показал, как многое зависит от командного подхода, вовлеченности сотрудников и стремления к общей цели. Кроме этого, вы стали примером для других предприятий региона», ― отметил директор АРБ Дмитрий Елисеев.

За успехи в реализации федпроекта сотрудники завода были отмечены благодарностями министерства экономического развития Рязанской области и АРБ.

По словам и.о. генерального директора РМЗКП Александра Сторублевцева, повысить производительность труда ― задача любого предприятия, которая поднимает его не только на внутреннем, но и на международном рынке. Для РЗМКП это направление сейчас актуально.

«Создание идеального производства ― мечта каждого руководителя, но и работника тоже. Гораздо приятнее выполнять работу, когда понимаешь, что выполняешь только важные, нужные действия и никаких посторонних. Взглянуть таким взглядом на наши процессы нам помогли эксперты РЦК. Хочу поблагодарить каждого, кто был вовлечен в проект. Нам остается только продолжить, не упустить то, что мы наработали. Проложенный нами новый путь позволит развиваться дальше», ― пояснил и. о. генерального директора РЗМКП.

Напомним, с 2025 года эксперты РЦК помогают рязанским предприятиям внедрять «бережливые» технологии в рамках нового федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробную информацию о реализации федпроекта можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.

