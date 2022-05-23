УМВД России по Рязанской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет – для замещения должностей младшего начальствующего состава, имеющих полное среднее образование; до 40 лет – на должности среднего начальствующего состава, имеющих среднее профессиональное, высшее образование.

Прием граждан на службу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кандидаты на службу должны владеть государственным языком Российской Федерации, быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Законодательством Российской Федерации предусмотрен широкий спектр социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел:

льготное исчисление выслуги лет;

право на пенсию при наличии 20 лет выслуги в органах внутренних дел;

право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел в календарном исчислении не менее 10 лет;

ежегодный отпуск от 40 календарных дней;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

право на санаторно–курортное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха;

ежемесячная выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотруднику, не имеющему жилья по месту службы, и другие.

По вопросам трудоустройства обращаться в Управление по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 106 и по телефонам: (4912) 49-13-29, 29-98-07.