Умойтесь 2 мая водой из колодца! Как привлечь счастье и продлить жизнь в этот день?

2 мая православная церковь вспоминает преподобного Иоанна Ветхопещерника. назван так потому, что подвизался в VIII веке в Лавре преподобного Харитона, которая называлась Ветхой, то есть древней, как старшая из палестинских обителей. Лавра эта находилась недалеко от Вифлеема, близ Мёртвого моря. Святой Иоанн в молодых годах оставил мир, пошёл поклониться святым местам Иерусалима и поселился в Лавре, где достиг высокого духовного совершенства. Он был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.

Для этого праздника в народной традиции существует для этого дня и много примет. К каким из них лучше прислушаться? Что можно и что нельзя делать в эту дату?

Что можно и что нельзя делать в день Иоанна-Ветхопещерника?

На Руси в этот день особенно почитали колодезную воду. Считалось, что она приобретает целебные свойства. Правильно в этот день умыться с утра холодной водой из колодца, напоить ей детей, пожилых членов семьи и скот. Это сулило здоровье и достаток в семье.

Славили в этот день наши предки лён. Льняные вещи необходимо выносить на улицу, чтобы они напитались энергией солнца и приносили в дом уют и семейное благополучие. А ещё стоит носить в этот день платья и рубахи из льна. Считалось, что льняные вещи отпугивают злых духов и снимают заговоры.

Ветки берёз на Иоанна украшали рушниками. Девушки водили вокруг них хороводы, а в волосы свои вплетали белые ленты. Считалось, что этот нехитрый обряд привлекает достойных женихов.

Никому не рассказывайте 2 мая о своих планах. Иначе они не сбудутся. Более того, на вашем жизненном пути появятся завистники и сплетники.

Народные приметы 2 мая

Цветёт осина к появлению в борах сморчков;

Если берёза до ольхи зеленеть начала, лето будет дождливым;

Если берёза распустилась прежде клёна, значит, быть лету засушливым.

Именины 2 мая отмечают Григорий, Фёдор, Николай, Гавриил, Александр.

В ночь на 2 мая снятся вещие сны. Они преподнесут вам много сюрпризов, поэтому следует внимательно к ним приглядеться и постараться расшифровать. Сновидения могут нести интуитивные прозрения — открыть глаза на истинную суть вещей, с другой стороны показать окружающих людей и дать возможность под другим углом взглянуть на различные события. Плохие сны говорят о том, что недобрые новости застанут вас врасплох.