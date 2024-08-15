Умную площадку строят в Рыбновском районе

На сайте госзакупок появился тендер на устройство монолитного железобетонного основания для создания «умной» спортивной площадки в Рыбном на улице Каштановой. Строительство обойдется в 54,6 миллионов рублей.

Согласно плану проекта, подрядчику должен не только построить основание для будущей площадки, но и подключить объект к инженерным сетям и сетям связи.

На «умной» спортплощадке, которая будет подключена к Интернету, будет возможно проводить удалённые интерактивные тренировки, получать задания от тренеров и выполнять упражнения под их руководством.



