Умирающая от рака россиянка подарила коллеге квартиру, но та выгнала на улицу ее мать

В Волгограде медсестра, которая умерла от рака, перед смертью оформила завещание на коллегу, но она выгнала из квартиры ее 84-летнюю мать, пишет V1.RU .

По данным издания, женщина работала в стоматологии и боролась с онкологическим заболеванием с 2014 года. Она ушла из жизни 21 октября. Спустя несколько дней коллега пришла в квартиру с юристом, они вытолкали пенсионерку из помещения в одной ночной рубашке.

Близкие пострадавшей рассказали, что именно пожилая женщина купила жилье и жила вместе с дочерью. По их мнению, коллега могла похитить документы, которые указывали, кому раньше принадлежала квартира.

В полиции проведут проверку по факту случившегося.