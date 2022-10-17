«Умирает каждый шестой»: врач назвала продукты, вызывающие рак

Врач-онколог Наталья Сукорцева назвала продукты, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, пишут Известия.

Медик отметила, что рафинированный сахар способен ускорить рост злокачественных новообразований. Также большой канцерогенной активностью обладает колбаса из-за высокого содержания консервантов и соли.

«Систематическое употребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров действительно может привести к повышению уровня холестерина, гипертонии, ожирению, вызвать необратимые мутации клеток и привести к злокачественным процессам в организме», – пояснила Сукорцева.

По ее словам, злоупотребление вредными продуктами может привести к раку горла, пищевода, желудка и других органов.

Также газета привела мнение французских ученых, по мнению которых онкологию может вызывать ультраобработанная пища: газировка, снеки, кукурузные хлопья с сахаром, всевозможные булочки и полуфабрикаты.

Специалисты призвали ограничить потребление сахарозаменителей, искусственных красителей и консервантов.

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