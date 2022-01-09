Умерший хоккеист Эдуард Султанаев стал лучшим бомбардиром в своём последнем турнире

Рязанская Ночная хоккейная лига опубликовала некролог умершему касимовскому хоккеисту Эдуарду Султанаеву.

На 53-м году жизни остановилось сердце у Эдуарда Султанаева. Трудно найти слова чтобы описать то потрясение, которое пережили окружающие его люди. Ещё вчера он строил планы подготовки для финала в Сочи, ещё вчера он говорил, что нужно сделать, чтобы построить ледовый дворец в Касимове, ещё вчера он делился соображениями по поводу развития детского хоккея. Ещё вчера …

Последним турниром, в котором принял участие Эдуард Адильевич, был Рождественский Кубок в Воронеже. В последней игре он забросил две шайбы и выиграл бронзовые медали. В последний раз он стал лучшим бомбардиром. В последний раз…

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Не верится, что тот игрок, с именем которого связаны все успехи касимовского футбола и хоккея последних сорока лет, ушёл из жизни. При нём «Цветмет» выигрывал Кубок «Золотого Кольца» по футболу. При нём «Восход СУ-2» выигрывал Ночную лигу. Именно он стал лучшим бомбардиром в истории касимовского футбола и хоккея. Его признали лучшим нападающим в дивизионе «40+» в России в 2021 году. В Ночной лиге Султанаев сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб, набрал 567 очков. Установил массу рекордов, которые вряд ли будут побиты. Его приняли во всероссийский клуб бомбардиров любительского хоккея имени Сергея Макарова. Именно Султанаев был визитной карточкой рязанского любительского хоккея. Был…