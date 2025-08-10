Скончавшийся 9 августа актёр Иван Красно оставил в наследство родственникам квартиру и дачу. Об этом пишет aif.ru.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что в наследственную массу актера войдут:

квартира в центре Санкт-Петербурга, где он жил с третьей женой Натальей Вяль и их несовершеннолетними сыновьями — Иваном и Фёдором,

дача в поселке Грузино Ленинградской области.

Кроме недвижимости, наследники получат финансовые активы Ивана Краско и авторские отчисления за его более чем 70-летнюю творческую карьеру.

Среди наследников — не менее шести детей актера, а также внуки.

О смерти Ивана Краско стало известно 9 августа. По желанию артиста, он будет упокоен в Комарово, рядом с могилой сына Андрея.

Иван Краско ушел из жизни за день до дня рождения покойного сына Андрея

Бывшая жена актера Наталья Вяль в беседе с NEWS.ru рассказала, что Иван Краско скончался за сутки до дня рождения своего старшего сына Андрея Краско. По ее словам, потерю Андрея артист переживал крайне тяжело, и именно младшие сыновья — Федор и Иван — помогали ему «держаться на земле».

«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Он просил, чтобы мы назвали Ивана в честь отца. Когда не стало Андрея, Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю», — рассказала Вяль.

Андрей Краско умер 4 июля 2006 года, за месяц до своего 49-летия. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Это произошло во время съемок сериала «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Овидиополе.