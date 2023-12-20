Умерла ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шукурова

Скончалась ветеран Великой Отечественной войне Татьяна Шукурова. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Она родилась в 1923 году в Спас-Клепиках. Окончила техникум и после этого, в 1943 году, отправилась на фронт. Татьяна Шукурова участвовала в боевых действиях в службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. После войны перебралась в Рязань, где долго работала.

Соболезнования по случаю кончины Татьяны Шукуровой выразили в Рязанском городском совете ветеранов и в Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.