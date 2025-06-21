Умерла Валентина Талызина

В субботу, 21 июня, скончалась народная артистка России Валентина Талызина. О смерти актрисы сообщили в Театре Моссовета.

22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет. Народная артистка РСФСР, легенда Театра Моссовета и одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино отметила свой юбилей на сцене — в спектакле «Волки и овцы», где исполнила роль Меропы Мурзавецкой. Публика встретила актрису аплодисментами, которые не смолкали даже после финального поклона.

За десятилетия творческой жизни Валентина Илларионовна сыграла более 40 главных ролей в театре и около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших любимыми у нескольких поколений зрителей. Среди наиболее известных — участие в культовом телесериале «Следствие ведут знатоки», фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Большая перемена», «Начало» и многих других.

Сцена Театра Моссовета стала для нее вторым домом. Сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году Талызина была принята в труппу и вскоре заняла ведущее положение в репертуаре. Ее первой заметной работой стала роль Даши в спектакле «Битва в пути» по роману Галины Николаевой. Затем были десятки разноплановых ролей — от героинь Шекспира до Мамаши Кураж и Екатерины II.

Помимо работы в театре и кино Валентина Талызина много лет выступала с литературно-поэтическими программами, вела концерты, активно работала на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.