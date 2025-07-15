Умерла ставшая жертвой мошенников ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня

Ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня скончалась после сильного стресса, пережитого в результате мошенничества, жертвами которого стали она и её муж Юрий. Об этом сообщила в социальных сетях их дочь Дарья Вишня, пишет Ura.ru.

«Не стало моей мамы — Людмилы Алексеевны Вишня. Потрясения последних месяцев вызвали стремительное развитие тяжёлой болезни. Мама угасла очень быстро. Она всегда отличалась жизнелюбием, оптимизмом, добрым отношением к людям и к жизни. Дом осиротел без мамы. И мы все осиротели. Помолитесь за новопреставленную рабу Божью Людмилу!» — написала Дарья.

Юрий и Людмила Вишня лишились имущества и сбережений после действий мошенников. Людмила многие годы работала в редакции газеты «Вечерний Челябинск», а её супруг Юрий был основателем телеканала «Восточный экспресс».

Дочь узнала о трагедии лишь через полгода, когда мать позвонила ей и сказала: «Срочно приезжай». К тому моменту семья уже лишилась трёх миллионов рублей накоплений и автомобиля, а сделку по продаже дома приостановила служба безопасности банка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вишня выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что её уход стал невосполнимой утратой для всей области.

«Многие помнят её яркие журналистские работы и активную общественную деятельность. Светлая память о Людмиле Алексеевне Вишня навсегда останется в сердцах всех, кто знал этого яркого, открытого всему новому человека, искренне преданного профессии и всегда любившего свою Родину», — говорится в официальном сообщении.