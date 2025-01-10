Умерла старшая медсестра отделения Новомичуринской больницы Римма Рочева

8 января 2025 года на 81-м году жизни скончалась старшая медицинская сестра гинекологического отделения Новомичуринской межрайонной больницы — Римма Васильевна Рочева. Об этом сообщила «Пронская газета».

Римма Васильевна посвятила свою жизнь любимой профессии, которой служила с преданностью и самоотдачей на протяжении нескольких десятилетий. В течение 40 лет она работала старшей медицинской сестрой гинекологического отделения Новомичуринской больницы. Профессионализм и добросердечие сделали её наставником для многих молодых специалистов, с которыми она охотно делилась опытом и знаниями.

Все её усилия, знания и труд были направлены на заботу о женском здоровье.

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Римма Васильевна неоднократно получала грамоты и благодарности от администрации больницы и министерства здравоохранения Рязанской области за высокий профессионализм и многолетнюю преданность делу.

Её внимание и милосердие, чуткость и отзывчивость, а также искреннее неравнодушие навсегда останутся в памяти коллег, пациентов и жителей Пронского района.