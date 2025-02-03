2 февраля 2025 года после тяжелой болезни умерла сотрудница Окского заповедника Ольга Горянцева. Об этом заповедник сообщил в своих соцсетях.

Ольга Горянцева родилась 4 июля 1949 года в Оренбурге. Закончила биологический факультет Донецкого государственного университета по специальности биолог-ботаник. С августа 1974 года работала в Окском заповеднике: сначала в должности лаборанта, затем младшего научного сотрудника и в последнее время – старшим научным сотрудником.

В течение многих лет она – ответственный исполнитель разделов Летописи природы «Динамика лесных фитоценозов» и «Учёт продуктивности лекарственных растений и ягодников», была соисполнителем темы «Расово-популяционный состав рогульника плавающего в водоёмах Окского заповедника и сопредельных территорий». Многие годы она выполняла работу по сбору данных по фазам развития 37 видов деревьев, кустарников и кустарничков и по срокам и продолжительности цветения 139 видов травянистых растений флоры заповедника.

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Ольга Горянцева была постоянным участником экспедиционных выездов по Рязанской области, осуществляемых сотрудниками Окского заповедника. Собранные во время них материалы опубликованы ею в виде научных статей и очерков для Красной книги Рязанской области. Всего ею опубликовано около 25 научных работ.

Сотрудница заповедника постоянно и много занималась общественной работой. Долгие годы вела кружок рисования для детей поселка Брыкин Бор, этому способствовали талант художника и душевная доброта. В 2020 году в литературном сборнике Окского заповедника «На берегу заповедной Пры» были опубликованы стихи Ольги Владимировны с её иллюстрациями. Ольга Владимировна и её супруг Владимир Горянцев воспитали двух прекрасных детей.

Добрый, отзывчивый, светлый человек – Ольга Владимировна навсегда в наших сердцах.